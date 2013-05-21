Украина и США вышли на финальный этап программы по утилизации ракетного топлива

Павлоград. Практическая реализация совместной украинско-американской программы по утилизации твердого ракетного топлива и ракет РС-22 вышла на финальный этап.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович сказал сегодня во время открытия Объекта утилизации пустых корпусов ракетных двигателей на базе НП «НПО Павлоградский химический завод».

Введение в эксплуатацию Объекта утилизации пустых корпусов ракетных двигателей позволит экологически безопасным методом ликвидировать все корпуса ракетных двигателей от межконтинентальных баллистических ракет РС-22, изготовленных из композиционного материала. Также будут ликвидированы отходы, которые образуются в процессе утилизации ракетного топлива, и таким образом окончательно завершен процесс утилизации в соответствии с принятыми Украиной международными обязательствами.

Справка УНИАН. Строительство объекта осуществляется в рамках совместного украинско-американского проекта. Финансирование строительства предусмотрено по принципу 90% - за счет средств американской стороны и 10% – за счет средств государственного бюджета Украины в рамках Программы утилизации твердого ракетного топлива МБР РС-22.

Договоренность о финансировании США программы утилизации корпусов межконтинентальных баллистических ракет была достигнута во время встречи Януковича с Президентом США Бараком Обамой в апреле 2010 года в ходе Вашингтонского саммита по ядерной безопасности.

Согласно достигнутым договоренностям, США выделяют около 20 млн долларов на совместную украинско-американскую программу по утилизации корпусов ракет РС-22 на Павлоградском химзаводе.

Оборудование и технологические процессы, предусмотренные на Объекте, также дают возможность безопасно утилизировать противопехотные мины из кассетных боеприпасов, ликвидация которых проводится в рамках обязательств Украины в соответствии с «Оттавской конвенцией», а также другие взрывоопасные изделия и материалы массой до 1,5 кг.

ГП «НПО «Павлоградский химический завод» определен главной организацией по разработке, изготовлению и утилизации твердого ракетного топлива, а также базовой организацией по разработке, изготовлению и утилизации взрывчатых материалов, средств спецхимии и боеприпасов в Украине.