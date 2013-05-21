Кабмин разрешил «Энергорынку» выпустить облигации на 1,5 млрд грн

Кабинет министров разрешил государственному предприятию «Энергорынок», оператору оптового рынка электроэнергии Украины, осуществить закрытый выпуск пятилетних облигаций на сумму 1,5 млрд грн сверх утвержденного показателя сметы на 2013 год.

Соответствующее решение закреплено распоряжением Кабмина № 313 от 15 мая 2013 года.

Согласно документу, целью данного размещения является пополнение оборотных средств компании и финансирование текущей деятельности.

Процентная ставка — не более 16,3% годовых.

Также Кабмин рекомендовал Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики, установить алгоритм распределения средств пропорционально задолженности ГП "Энергорынок" перед энергогенерирующими компаниями и предприятиями за электроэнергию и услуги по ее передаче за четыре месяца 2013 года в счет погашения задолженности 2013 года. А также учитывать при расчете прогнозируемой оптовой рыночной цены на электроэнергию суммы средств, необходимых для компенсации предприятию расходов, связанных с выпуском, обслуживанием и погашением облигаций.

Как ранее сообщал УНИАН, 15 мая после заседания Кабинета министров министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий сообщил, об открытии кредитной линии в 1,5 млрд грн для своевременных расчетов госпредприятия «Энергорынок» за потребленную энергию.

«Энергорынок» за январь-апрель 2013 года увеличил задолженность перед НАЭК «Энергоатом», являющейся оператором всех действующих атомных станций Украины, на 2,3% - до 6,056 млрд грн с 5,919 млрд грн за аналогичный период 2012 года.

Государственное предприятие "Энергорынок" исполняет роль оптового поставщика электрической энергии, распорядителя системы расчетов оптового рынка электрической энергии Украины.