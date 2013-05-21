«Газпром» до сих пор не определился со стоимостью морской части «Южного потока»

Москва . В российском «Газпроме» до сих пор не определились с окончательной стоимостью морской части газопровода «Южный поток», который планируется проложить по дну Черного моря в обход Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сказал заместитель главы компании Виталий Маркелов.

«Пока идет подготовительная работа. Вчера, например, совещались с трубниками по поставкам труб под подводную и наземную часть. Сейчас опять состоится совещание о состоянии реализации проекта», - сказал Маркелов, отвечая на вопрос о стоимости морского участка газопровода.

При этом он напомнил, что компания приступила к реализации «Южного коридора», который состоит из газопроводов и компрессорных станций на территории России и по которым газ будут поставлять непосредственно в «Южный поток».

По его словам, «Южный коридор» состоит в свою очередь из западного и восточного коридоров.

«На сегодняшний день мы работаем по восточному коридору – он составляет порядка 880 км. Уже сварено порядка 230 км линейной части магистрального газопровода. Все идет в соответствии с планом. К западному коридору приступим несколько позже», - сказал замглавы «Газпрома».

При этом он выразил надежду, что спрос на российский газ будет расти в Европе и России.

«Мы можем в год добывать порядка 600 миллиардов кубометров. План по добыче определяет рынок», - сказал Маркелов.

«Газпром» в 2012 году добыл 487 млрд. куб. м газа, план по добыче на 2013 год составляет 495,7 миллиарда кубометров.

Как сообщал УНИАН, 29 января т.г. «Газпром» раскрыл суммарные расходы на строительство экспортной трансчерноморской магистрали «Южный поток».

Первоначально «Газпром» оценивал расходы на строительство морского и трансбалканского участков трубопровода в 16 млрд евро, не исключая, что затраты могут вырасти, увеличивая и без того критикуемый аналитиками за чрезмерную раздутость бюджет концерна.

В опубликованной на сайте компании справке о долгосрочной инвестпрограмме говорится, что компании предстоит потратить еще 509,585 млрд рублей (12,6 млрд евро) до 2017 года на газопроводы по территории РФ, чтобы подключить "Южный поток" к северным месторождениям углеводородов.

Таким образом, общий бюджет амбициозного проекта стремится к 29 млрд евро, превышая ожидания аналитиков, которые оценивали его на уровне 24-25 млрд евро. Часть расходов на морской и трансбалканский участки магистрали возьмут на себя партнеры «Газпрома».

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа ОАО «Газпром» реализует проект строительства газопровода в обход территории Украины через акваторию Черного моря в страны Южной и Центральной Европы — «Южный поток», сооружение которого началось в декабре прошлого года.

Проект строительства газотранспортной системы (ГТС) «Южный коридор» реализуется группой «Газпром» в целях обеспечения ряда регионов Центральной и Южной России дополнительными объемами природного газа для развития промышленности, коммунального хозяйства, расширения газификации, а также в целях обеспечения подачи газа в «Южный поток».

Проект реализуется на территории восьми субъектов РФ: Нижегородской области, Республики Мордовия, Пензенской, Саратовской, Волгоградской, Воронежской, Ростовской областей и Краснодарского края.

Общая протяженность трассы газотранспортной системы составит 2506,2 км. В рамках реализации проекта предполагается строительство 10 КС общей мощностью 1516 МВт. Пропускная способность системы газопроводов «Южный коридор» составит 63 млрд куб. м газа в год. Проект планируется реализовать до конца 2017 года.