Украина в апреле сократила импорт нефти в 2,5 раза

Украина в апреле 2013 года сократила импорт нефти (в денежном выражении) по сравнению с мартом в 2,5 раза — до 12,862 млн долл с 31,637 млн долл.

Об этом сообщается на сайте Государственной таможенной службы Украины

Согласно сообщению, всего за первые четыре месяца 2013 года Украина импортировала нефти на сумму 128,238 млн долл.

Импорт сырой нефти за четыре месяца 2013 года осуществлялся исключительно из Казахстана.

Как сообщал УНИАН, Украина в январе-марте 2013 года сократила импорт нефти (в денежном выражении) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года в 6 раз - до 115,376 млн долл. с 682,698 млн долл.

Казахстан повысил ставку экспортной таможенной пошлины (ЭТП) на сырую нефть на 50% - до 60 долларов за тонну.

Украина предлагает Казахстану свои нефтепроводы, в частности, «Одесса-Броды» и «Дружба», для транзита нефти в страны ЕС, а также заинтересована в поставках казахстанской нефти на отечественные нефтеперерабатывающие заводы.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, Украина планирует до конца текущего года выйти на объем нефтепереработки до 1 млн тонн в месяц.