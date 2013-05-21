Украина в январе-апреле импортировала газа на 4,156 млрд долл.

Украина в январе-апреле 2013 года импортировала газ в денежном выражении на общую сумму 4,156 млрд долл., сообщает Государственная таможенная служба Украины.

Гостаможслужба не приводит сравнительных данных за аналогичный период 2012 года.

Согласно предоставленным данным, в частности, импорт газа в денежном выражении из России за 4 месяца 2013 года составил 4,037 млрд долл., из Германии — 58 млн долл., из Беларуси — 38 млн долл., из других стран — 21 млн долл.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, Украина в январе-марте 2013 года снизила импорт газа (в денежном выражении) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 17% - до 2,965 млрд долл. В марте Украина импортировала природного газа на 987,338 млн долл., что на 1,2% меньше марта 2012 года. В феврале «Нафтогаз Украины» существенно сократил закупку газа в Российской Федерации, вследствие чего размер оплаты за газ существенно сократился до 162 млн долл., в то время как в феврале 2012 года НАК заплатил «Газпрому» 1,3 млрд долл. В марте текущего года «Нафтогаз» продолжил сокращать закупки газа в России из-за нерешенности вопроса о снижении цены на газ. По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, "Нафтогаз Украины" не закупал российский газ в апреле.

17 апреля министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что поставки газа в Украину из России и Европы на сегодняшний день осуществляют коммерческие компании, которые закупают топливо у субъектов хозяйствования, в том числе производителей. По словам министра, в марте «Нафтогаз» закупил всего 200 млн кубометров газа для осуществления транзита в Европу.

Компания Ostchem Holding (Кипр), входящая в подконтрольную бизнесмену Дмитрию Фирташу группу Ostchem Group, продала в январе-марте 2013 года на украинском рынке 1,5-1,7 млрд куб. м природного газа.

Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года.

В прошлом году Украина потребила почти 49 млрд кубометров газа, 33 млрд из которых купила у России, от которой добивается снижения цены топлива, считая ее завышенной.