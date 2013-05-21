Без электроснабжения остаются 56 населенных пунктов, обесточенных из-за непогоды

По состоянию на 18:00 21 мая остаются без света 56 населенных пунктов. На протяжении суток было восстановлено энергоснабжение в 412 населенных пунктах, обесточенных вечером 20 мая и в ночь на 21 мая в результате неблагоприятных погодных условий, - сильного дождя, грозы, шквалистых порывов ветра - вследствие срабатывания систем защиты линий электропередач, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В частности полностью восстановлено энергоснабжение в Житомирской, Хмельницкой, Киевской и Волынской областях.

В целом было обесточено 468 населенных пунктов, а именно в Тернопольской области – 185 населенных пунктов; Винницкой области – 84; Ривненской области – 82; Хмельницкой области – 69; Житомирской области – 19; Львовской области – 10; Киевской области – 8; Волынской области – 6; Ивано-Франковской области – 5 населенных пунктов.

К работам по восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены аварийные бригады облэнерго.