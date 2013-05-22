Статданные по запасам топлива в США обвалили цену нефти

На мировых торгах в среду, 22 мая, цены на нефть падают на фоне роста запасов топлива в США.

Так, цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 1,19% - до 103,56 долларов за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на легкую нефть марки WTI упала на 1,26% - до 95,72 доллара за баррель.

По данным Американского института нефти (API), запасы "черного золота" на оптовых складах США за неделю, завершившуюся 17 мая, выросли на 532 тысячи баррелей. Аналитики прогнозировали снижения показателя, передает Bloomberg.

Запасы бензина в стране увеличились на 3 миллиона баррелей при прогнозе снижения на 300 тысяч баррелей.

В среду, 22 мая, свою оценку запасов представит Минэнерго США.

Если министерство подтвердит тенденцию к увеличению запасов сырья в США, то цены на нефть продолжат падение, прогнозируют аналитики.