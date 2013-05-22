В Украине полностью восстановлено электроснабжение после ненастья

В Винницкой, Волынской, Ивано-Франковской, Житомирской, Киевской, Львовской, Ривненской, Тернопольской и Хмельницкой областях полностью восстановлено электроснабжение 468 населенных пунктов, обесточенных в ночь на 21 мая из-за ненастья.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, к восстановительным работам привлекались 790 человек и 235 единиц техники.