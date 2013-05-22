АМКУ разрешил кипрской компании приобрести контрольный пакет акций Одесского НПЗ

Антимонопольный комитет Украины разрешил кипрской компаний Empson купить контрольный пакет акций Одесского нефтеперерабатывающего завода, принадлежавшего частной российской нефтяной компании «ЛУКОЙЛ».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

Также АМКУ выдал разрешение кипрской Empson на приобретение контрольного пакета акций ООО «Энергия и газ Украины» (г. Одесса), которая также принадлежит компании «ЛУКОЙЛ», и эксплуатирует энергоблок для комбинированной выработки электрической и тепловой энергии для Одесского НПЗ.

Как ранее сообщал УНИАН, в апреле 2013 года компания Empson в официальном бюллетене "Ценные бумаги Украины" сообщила о намерении купить 99,58% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода за 490,742 млн грн.

В начале марта 2013 года компания «ЛУКОЙЛ» согласилась продать украинской группе «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК) 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода.

Сделку планируется закрыть до 1 июня 2013 года после выполнения сторонами ряда предварительных условий.

Одесский нефтеперерабатывающий завод (г. Одесса), который с октября 2010 года остановил работу по инициативе собственника - компании «ЛУКОЙЛ», способен ежегодно перерабатывать 2,8 млн тонн нефти. Завод принадлежит «ЛУКОЙЛ» с 2000 года.

Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания (ВЕТЭК) объединяет энергетические активы бизнесмена Сергея Курченко. В нее входят структуры, осуществляющие реализацию сжиженного газа, нефтепродуктов, природного газа, сети АЗС и АГНКС и другие профильные активы в Украине и ряде других стран.