Статданные из США и Китая обвалили цену нефти более чем на 2%

На мировых торгах в четверг, 23 мая, цены на нефть падают на фоне данных по запасам топлива в США и деловой активности в промышленности КНР - второго крупнейшего потребителя "черного золота" в мире.

Так, цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 1,8% - до 102,07 доллара за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на легкую нефть марки WTI сократилась на 2,64% - до 93,70 доллара за баррель.

Министерство энергетики США вечером 22 мая сообщило, что запасы нефти на оптовых складах страны за неделю, завершившуюся 17 мая, уменьшились на 0,3 миллиона баррелей, или на 0,1% - до 394,6 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали более высокий показатель.

Кроме того, общие запасы бензина увеличились на 3 миллиона баррелей, или на 1,4%, и составили 220,7 миллиона баррелей, передает Bloomberg.

В то же время, опасения инвесторов относительно снижения спроса на сырье усилили данные по деловой активности в промышленности Китая. По оценке HSBC, в мае показатель снизился до 49,6 пункта. Эксперты при этом прогнозировали сохранение индекса на апрельском уровне в 50,4 пункта.