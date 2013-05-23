Четвертый энергоблок Запорожской АЭС подключен к сети

На Запорожской атомной электростанции в четверг, 23 мая, подключен к энергосети четвертый энергоблок, начата нагрузка в соответствии с диспетчерским графиком, сообщает пресс-служба НАЭК “Энергоатом”.

Согласно сообщению, на данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 6 энергоблоков. Суммарная мощность составляет 4900 МВт.

«24 мая в 0 час. 0 мин. планируется вывод энергоблока №6 Запорожской АЭС в плановый капитальный ремонт продолжительностью 91 сутки», - сказано в сообщении.

Также сообщается, что 22 мая атомными станциями выработано 223,78 млн кВт/ч электроэнергии.

23 мая на атомных станциях Украины в работе 12 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке № 1 Южно-Украинской АЭС 80-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке № 4 Ривненской АЭС 40-е сутки среднего планового ремонта.

Энергоблок № 2 Ривненской АЭС с 19 по 31 мая находится в «горячем» резерве.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС - 4 800 МВт, Ривненской АЭС - 1 235 МВт, Южно-Украинской АЭС - 1 585 МВт, Хмельницкой АЭС - 1 980 МВт.

Как сообщал УНИАН, 4 апреля энергоблок №4 Запорожской АЭС был отключен от сети для проведения среднего планового ремонта.

Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.

В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.

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