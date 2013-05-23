«ДТЭК Днепроэнерго» намерена привлечь у «Ощадбанка» кредит на 800 млн грн

Одна из крупнейших в Украине энергоснабжающих компаний «ДТЭК Днепроэнерго» намерена привлечь у «Ощадбанка» кредитные средства на сумму 800 млн грн.

Об этом говорится в сообщении, размещенном на веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению, кредитные средства планируется привлечь сроком на три года, под 19% годовых.

Целевое назначение кредита, согласно тендерной документации, пополнение оборотных средств компании.

В тендерной документации отмечается, кредит является беззалоговым, а обязательства заемщика обеспечиваются договорами поручительства других компаний группы ДТЭК.

Конечный срок подписания договора - 20 июня 2013 года.

Как сообщал УНИАН, «ДТЭК Днепроэнерго» в 2012 году получила чистую прибыль по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в размере 938,851 млн грн.

Долгосрочные обязательства компании в 2012 году увеличились по сравнению с 2011 годом до 981,522 млн грн с 877,522 млн грн, а суммарная дебиторская задолженность увеличилась до 1,046 млрд грн с 0,605 млрд грн.

ПАО «ДТЭК Днепроэнерго» (г. Запорожье) – одна из крупнейших энергогенерирующих компаний Украины. Собственником 72,9% акций является ДТЭК, 25%+1 акция – НАК «Энергетическая компания Украины», остальные акции принадлежат миноритарным акционерам.

В состав «ДТЭК Днепроэнерго» входят три ТЭС – Запорожская, Криворожская и Приднепровская общей установленной мощностью 8185 МВт, что составляет 26,1% общей установленной мощности тепловых электростанций Украины.

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем кэпитал менеджмент» (СКМ, г. Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

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