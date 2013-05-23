Агрохолдинг KSG Agro запустит производство пеллет в Кривом Роге

Крупный украинский производитель аграрной продукции холдинг KSG Agro планирует в августе 2013 года запустить в Кривом Роге завод по производству топливных пеллет мощностью 60 тыс. тонн в год, общая сумма инвестиций в который составит 3,5 млн евро, сообщил заместитель генерального директора агрохолдинга Анатолий Скряга.

Как передает корреспондент УНИАН, выступая на форуме по вопросам биоэнергетики,

Скряга сказал: «Сегодня наша фабрика строится в Кривом Роге мощностью 60 тыс. тонн. В августе месяце она вводится в эксплуатацию».

Представитель агрохолдинга сообщил, что фабрика строится по польскому проекту компании Polish Energy Partners, преимущество которого в отсутствии дорогостоящей сушки при производстве пеллет.

«Мы нашли польский завод, технология которого позволяет производить пеллету без сушки. Мы заключили с поляками лицензионное соглашение, купили технологию вместе со строительной документацией и так далее», - ответил Скряга на вопрос журналистов.

Завод в Кривом Роге не будет единственным в Украине для KSG Agro. Заместитель гендиректора сообщил, что таких заводов будет три. Второй строится в Крыму (пгт. Багерово, Ленинский район), а третий - в Днепропетровской области (пгт. Покровское).

«Мы каждый год будем запускать по заводу. Всего их в Украине будет три», - сказал Скряга.

В качестве сырья для производства пеллет KSG Agro использует солому зерновых культур и остатки кукурузы и подсолнечника.

«Вся эффективность программы состоит в том, что параллельно развитию инфраструктуры по производству биотоплива мы развиваем инфраструктуру по его использованию», - сказал Скряга.

Замгендиректора холдинга добавил, что ранее около 90% пеллет, производимых холдингом, поставлялись на польские электростанции, на сегодняшний день 90% продукции реализуется на украинском рынке или используется для собственных нужд.

Справка УНИАН. KSG Agro, главные активы которой расположены в Днепропетровской области, дебютировала на Варшавской фондовой бирже в мае 2011 года.

KSG Agro – вертикально интегрированная компания, работающая практически во всех сегментах агрорынка, включая производство, хранение, переработку и продажу сельскохозяйственной продукции.

Агрохолдинг KSG Agro в 2012 году сократил чистую прибыль на 57,5% по сравнению с 2011 годом - до 11,7 млн долл.

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