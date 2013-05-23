Кабмин утвердил баланс газа на 2013 год

Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.

Соответствующее решение закреплено в распоряжении Кабмина №327 от 29 апреля 2013 года, размещенном на правительственном сайте в четверг, 23 мая.

Согласно документу, поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Также в документе сказано, что в 2013 году добыча природного газа запланирована в объеме 22,049 млрд куб. м. Общий баланс газа на 2013 год составляет 60,06 млрд куб м.

Всем потребителям Украины в текущем году будет поставлено 47,879 млрд куб. м природного газа, из которых населению — 16,5 млрд куб. м. Теплогенерирующим станциям и ТЭЦ в 2013 году планируется поставить 6,3 млрд куб. м газа, а промышленным потребителям — 24,12 млрд куб. м.

Закачка природного газ в подземные хранилища планируется в объеме 8,457 млрд куб. м, из которых 5,502 млрд куб. м составит газ собственной добычи, остальное — импорт.

Как сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, Украина планирует в 2013 году осуществить импорт природного газа в объеме 30-32,5 млрд кубометров.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.