Нефть продолжает дешеветь на фоне снижения спроса на топливо

На мировых торгах в пятницу, 24 мая, цены на нефть продолжили падение на фоне снижения спроса на топливо.

Так, цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil уже снизилась на 0,33% - до 102,26 доллара за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на легкую нефть марки WTI упала на 0,50% - до 93,81 доллара за баррель.

Как отмечают эксперты, настроения на рынке остаются пессимистичными. Рост спроса на нефть довольно скромный. Статистика из США, опубликованная на текущей неделе, несколько разочаровала участников торгов. Данные зафиксировали рост запасов бензина в стране в преддверии начала летнего автомобильного сезона, в течение которого, как прогнозируется, бензина в США будет и так достаточно, передает Bloomberg.

Как сообщал УНИАН, 23 мая цены на нефть упали на 2% на фоне данных по запасам топлива в США и сокращения деловой активности в промышленности КНР - второго крупнейшего потребителя "черного золота" в мире.