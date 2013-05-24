Fortum построит в Финляндии первый в мире завод по производству нефти из древесной щепы

Fortum построит в Финляндии (г.Йоэнсуу) первый в мире завод по производству пиролитической нефти из древесной щепы, который будет введен в эксплуатацию до конца 2013 года. Его мощность составит 50 тысяч тонн в год, сообщил РИА "Новости" директор регионального отделения энергетической компании Fortum Тимо Партанен.

"Компания строит первый в мире завод по производству пиролитической нефти при теплостанции в Йоэнсуу. Завод будет введен в строй в конце 2013 года и обеспечит выход до 50 тысяч тонн бионефти в год, которую компания будет продавать новым клиентам", - сказал Партанен.

По его словам, инвестиции Fortum в проект составили 30 миллионов евро, кроме того Министерство занятости и экономики Финляндии выделило 8,1 миллиона евро в качестве поддержки инновационного проекта.

"В настоящее время для выработки энергии компания Fortum потребляет около 300 тысяч кубометров топливной древесины в год. По подсчетам, для производства бионефти сырья потребуется почти вдвое больше. В процессе пиролиза биомасса перерабатывается до жидкого состояния с целью получения топлива для выработки энергии и использования в качестве моторного топлива", - добавил Партанен.

Финская энергетическая корпорация Fortum работает на рынках скандинавских стран, России, Польши и стран Балтии. ОАО "Фортум", российскому подразделению финской корпорации, принадлежат производственные активы на Урале и в Западной Сибири.