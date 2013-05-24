В Украине увеличилась реализация нефтепродуктов и газа через АЗС

В Украине реализация светлых нефтепродуктов, сжиженного газа для автомобилей через сеть АЗС, которая насчитывает 7 700 единиц, в апреле 2013 года в денежном выражении увеличилась на 11,5% – до 6,086 млрд грн против 5,457 млрд грн в марте 2013 года.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, в апреле через сеть АЗС было продано 249,8 тыс. тонн бензина, что на 9,4% меньше, чем в апреле 2012 года; 166,3 тыс. тонн дизельного топлива, что на 12,6% больше, чем в апреле прошлого года; 32,1 тыс. тонн сжиженного газа (на 10,7% больше); 11,3 тыс. тонн сжатого газа (на 12,4% меньше).

В объеме реализованного бензина 52,1% приходилось на продажу моторного бензина марки А-95, 45,2% - марки А-92, 2,2% - марки А-80, 0,5% - марки А-98.

На 1 мая т.г. на АЗС в остатках насчитывалось 133,1 тыс. тонн моторного бензина, 67 тыс. тонн дизельного топлива, 8,8 тыс. тонн сжиженного газа и 0,1 тыс. тонн сжатого газа.

Как сообщал УНИАН, по данным Государственной службы статистики, Украина в апреле 2013 года увеличила потребление бензина по сравнению с предыдущим месяцем на 14,8% - до 72,3 тыс. тонн. Потребление дизельного топлива в апреле 2013 года увеличилось по сравнению с мартом текущего года на 50,8% - до 350,8 тыс. тонн.

В конце апреля Министерство энергетики и угольной промышленности Украины договорилось с нефтетрейдерами о снижении цены на социальные виды топлива – бензин марки А-95 и дизельное топливо.

По мнению министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, справедливая цена на А-95 находится в пределах 10,5-11 грн за литр.

Потребление бензина в Украине в 2012 году снизилось по сравнению с 2011 годом на 2,6% - до 4,197 млн тонн.