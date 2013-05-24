На Запорожской АЭС действием автоматической защиты отключен первый энергоблок

На Запорожской атомной электростанции в пятницу, 24 мая, действием автоматической защиты был отключен от энергосети первый блок, сообщает пресс-служба станции.

Согласно сообщению, блок отключен 24 мая в 11:53.

«Причины отключения выясняются. Нарушений пределов и норм безопасной эксплуатации нет», - сказано в сообщении.

Радиационная обстановка в районе расположения Запорожской АЭС без изменений.

Как сообщал УНИАН, Запорожская атомная электростанция в пятницу, 24 мая, отключила от энергосети шестой блок для проведения капитального ремонта.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн. кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.

В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.