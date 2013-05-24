Президент Российского газового общества не исключает уступок Украине по цене на газ

Москва. Президент Российского газового общества Валерий Язев не исключает уступок Украине по цене на российский газ в случае «возможности утраты контракта».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Рынки жалко терять и никто не говорит, что это хорошо, но если будут препятствия непреодолимой силы, кто ж их перепрыгнет. Это переговорный процесс, это бизнес и риски. Я одобряю «Газпром», что он, сколько может, держит (для Украины) высокую цену и получает нормальную прибыль, а если появляется возможность утраты контракта, тогда чуть-чуть уступят в цене», - сказал Язев.

По его словам, такая бизнес логика свойственно не только при торговле газом, но и другими товарами.

При этом он подчеркнул, что Россия сотрудничает очень активно с Украиной по газовым вопросам.

Он напомнил, что Украина является одним из самых крупных потребителей российского газа, через которую также осуществляется транзит в Европу.

«Мы сотрудничаем постоянно, предлагаем варианты – обмен активами между «Газпромом» и «Нафтогазом», мы готовы вместе с Украиной эксплуатировать ее газотранспортную систему, у нас есть еще целый ряд совместных программ», - сказал Язев и добавил, что такое сотрудничество осуществляется только там ,где отвечает национальным интересами России.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 23 мая утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.

Согласно документу, поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Также в документе сказано, что в 2013 году добыча природного газа запланирована в объеме 22,049 млрд куб. м. Общий баланс газа на 2013 год составляет 60,06 млрд куб м.

Напомним, что в феврале Украина существенно сократила закупку газа в Российской Федерации, вследствие чего размер оплаты за газ существенно сократился - до 162 млн долл., в то время как в феврале 2012 года НАК «Нафтогаз Украины» заплатил «Газпрому» 1,3 млрд долл. В марте текущего года Украина сократила закупки газа в России из-за нерешенности вопроса о снижении цены на газ.

Средняя цена на импортный газ для Украины в апреле 2013 года уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,36% - до 415,12 долл. за 1 тыс. куб. м с 416,6 долл.