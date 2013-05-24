Язев рассказал, как Россия относится к поставкам газа в Украину из Европы

Москва. Президент Российского газового общества Валерий Язев считает, что экономической целесообразности масштабного замещения российского газа в Украине реверсом из Европы нет.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Как Россия относится к поставкам газа в Украину из Европы? Нормально относится. Это выбор Украины», - сказал Язев.

В то же время, он не видит экономической целесообразности масштабного замещения российского газа в Украине реверсом из Европы, поскольку европейские цены постоянно растут, несмотря на отсутствия роста спроса.

«Цена на газ в Европе последнее время растет неуклонно. Может быть, не специалистам это не так заметно», - сказал президент Российского газового общества и добавил, что в такой ситуации возникает вопрос, нужен ли будет Украине такой газ.

Язев отметил, что желание Украины диверсифицировать поставки газа понятно, и оно реализуется по нескольким направлениям: добыча на шельфе, создание СПГ-терминала и организация реверсных поставок.

«На мой взгляд, они действуют разумно», - сказал он.

Он сообщил, что Европа создает единую систему газоснабжения стран, входящих в Единое энергетическое сообщество.

По его словам, это достаточно дорогостоящая процедура по усовершенствованию газотранспортной системы.

Отвечая на вопрос УНИАН, не грозит ли увеличение реверсных поставок из Европы «Газпрому» постепенной утратой газового рынка Украины, Язев сказал: «Украина и так не выбирает большую часть объемов, предусмотренных действующими контрактами».

Как сообщал УНИАН, Украина планирует в 2013 году заключить контракт на поставку природного газа в объеме 7 млрд куб. м в год через территорию Венгрии и Словакии и сократить его закупку в России до 20 млрд кубометров.

28 марта т.г. во время официального визита в Венгрию премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Украина начала реверсные поставки газа из Европы через территорию Венгрии.

15 мая Украина начала импорт газа через Словакию в тестовом режиме.

Справка УНИАН. Украина начала покупать газ в странах Евросоюза с ноября 2012 года, но реально закупленные с этого времени объемы, которые поставлялись через Польшу, по сравнению с потребностями страны остаются небольшими.

В прошлом году Украина потребила почти 49 млрд кубометров газа, 33 млрд из которых купила у России, от которой добивается снижения цены топлива, считая ее завышенной.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Президент Российского газового общества не исключает уступок Украине по цене на газ