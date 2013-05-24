Остановка одного атомного энергоблока приведет к подорожанию электроэнергии для всех потребителей на 4% - эксперт

Остановка одного атомного энергоблока автоматически приведет к подорожанию электроэнергии для всех групп потребителей на 4%.

Об этом УНИАН сообщил доктор наук, эксперт по энергетике Людвиг Литвинский, комментируя сложное финансовое положение НАЭК «Энергоатом» из-за отказа властей повышать тариф на отпуск электроэнергии для атомных электростанций, .

«Остановка хотя бы одного блока — это потеря дешевой генерации и замена дорогой. Автоматом на 4% подорожает электроэнергия для всех потребителей при остановке одного энергоблока», - сказал он.

«НАЭК «Энергоатом» на протяжении последних 20 лет дотирует практически всю промышленность. Дотирует потребителя коммунального, но до бесконечности это продолжаться не может, потому что идет попросту не восстанавливаемая выработка ресурса», - подчеркнул Литвинский.

По мнению эксперта, в конечном итоге не будет продлена эксплуатация энергоблоков.

Напомним, что на данный момент на этапе продления эксплуатации находится первый энергоблок Южно-Украинской АЭС, а к 2014-2015 годам проектный срок эксплуатации истекает еще у трех.

«С большой вероятностью просто-напросто не будет продлена эксплуатация. Если не реализовать в полном объеме мероприятия по повышению безопасности, то орган регулирования не подтвердит продление. А даже если национальный орган возьмет на себя такую ответственность, то мы получим проблемы с международным сообществом», - отметил Литвинский.

Справка УНИАН. Тариф на атомную электроэнергию в Украине составляет 21,5 копейки, и он в три раза ниже, чем тариф на тепловую электроэнергию. В Европе эта разница в среднем составляет около 30%.

7 февраля 2013 года Профессиональный союз работников атомной энергетики и промышленности Украины (Атомпрофсоюз) обратился в Министерство финансов Украины и Национальную комиссию, осуществляющую регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), с требованием установить экономически обоснованный тариф на электроэнергию для «Энергоатома».

В январе 2013 года НКРЭ снизила тариф ГП НАЭК «Энергоатом» на отпуск электроэнергии на 2,7% – с 21,1 коп. до 20,53 коп. за 1 кВт/ч (без НДС).

До этого в последний раз НКРЭ пересматривала тариф «Энергоатома» на отпуск электроэнергии в феврале 2012 года, снизив его с марта 2012 года на 6,8% – с 22,64 коп. до 21,1 коп. за 1 кВт/ч (без НДС).

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По количеству энергетических реакторов Украина занимает десятое место в мире и пятое в Европе, все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.