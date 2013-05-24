Eastcoal отказывается от аренды шахты им. Менжинского

Угледобывающая канадская компания EastCoal с активами в Украине намерена отказаться от аренды шахты им. Менжинского, на которой ранее сократила 250 горняков в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке коксующегося и энергетического угля.

Об этом говорится в сообщении Луганской ОГА.

«В связи с падением почти вдвое цены на марку добываемого шахтой угля собственник «Интер-инвест угля», канадская компания, заявила о своем отказе от шахты», - цитирует пресс-служба Луганской ОГА слова первого заместителя министра энергетики и угольной промышленности Украины Игоря Поповича.

«Из-за отсутствия нормальных перспектив реализации продукции на сегодня задолженность по зарплате перед шахтерами выросла до 10 млн. Это вызвало обострение социальной ситуации на предприятии, акции протеста работников», - добавил он.

В то же время компания Eastcoal сообщает, что совет директоров компании постановил, что в отношении ООО «Интер-инвест уголь», основным активом которого является шахта им. Менжинского, должен быть применен режим распоряжения имуществом (санация).

«Данное решение принято после того, как три месяца интенсивной работы компании по привлечению финансов для рекапитализации деятельности ООО «Интер-инвест уголь» не привели к успеху», - говорится в сообщении компании.

Компания поясняет, что возникшая ситуация вызвана негативными тенденциями на мировом рынке угля и самой серьезной за последние 30 лет рецессией на рынке финансовых ресурсов, направляемых в сырьевые отрасли.

«Средства от реализации имущества ООО «Интер-инвест уголь» будут направлены на погашение существующей задолженности по заработной плате», - сказано в сообщении.

Также в сообщении пресс-службы Луганской ОГА отмечается, что для выяснения сложившейся на шахте ситуации на следующей неделе прибудет министерская комиссия, которая к 15 июля представит свои выводы, которые лягут в основу последующего решения судьбы шахты Менжинского.

Как сообщал УНИАН, в марте 2013 года угледобывающая канадская компания EastCoal заявила о том, что сокращает 150 горняков шахты «Вертикальная» (Свердловск Луганской обл.) и 250 горняков шахты «Мария-Глубокая» (она же шахта им. Менжинского, Первомайск Луганской обл.) в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке коксующегося и энергетического угля.

Компания была вынуждена принять данное решение в связи со сложившейся ситуацией на рынке коксующегося и энергетического угля. В начале 2012 года цена на коксующийся уголь составляла в среднем 1600 грн за тонну, а к марту 2013 года она снизилась почти в 2 раза - до 900 грн за тонну.

в конце декабря 2012 года компании EastCoal удалось привлечь 9,5 млн фунтов в результате размещения 77 млн 805,078 тыс. акций на альтернативной площадке Лондонской фондовой биржи.

Компания EastCoal - публичная акционерная компания, зарегистрированная на фондовой бирже Торонто под индексом ECX. С момента основания в 1984 году компания занималась освоением медно-золотоносных месторождений в Канаде, а с начала 2000-х приступила к реализации проектов по добыче угля.

Компания EastCoal является одним из крупнейших иностранных инвесторов угольной отрасли в Украине.

В настоящее время компания реализует проект по развитию шахты «Вертикальная» (шахта им. В.Володарского). В конце сентября 2011 г. EastCoal Inc приобрела контрольную долю в уставном капитале ООО «Интер-Инвест уголь», основным активом которого является шахта «Мария-Глубокая» (шахта «Менжинская»), где ведется добыча коксующихся углей.