Участники рынка намерены увеличить объемы «зеленого» строительства в Украине

Участники девелоперского и строительного рынка намерены разработать национальные стандарты «зеленого» строительства и увеличить его объемы с целью снижения потребления энергоресурсов и улучшения экологических условий среды обитания в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил исполнительный директор Украинского совета по зеленому строительству (Ukrainian Green Building Council, UaGBC) Станислав Шульга.

По его словам, для достижения этой цели совет намерен объединить специалистов из различных отраслей для координации усилий в продвижении «зеленого» строительства в Украине, начать обучение специалистов «зеленым» стандартам, а также начать разработку нормативной базы для стимулирования этого направления на строительном рынке.

«Украинский совет по зеленому строительству будет связующим звеном между профессиональными кругами в Украине и Всемирным советом по зеленому строительству, будет активно внедрять опыт Всемирного совета, у которого за 11 лет существования есть чему учиться и что заимствовать. Этот опыт позволит разработать национальный «зеленый» стандарт с учетом украинских реалий, традиций строительства, климата, а также законодательной базы», - сообщил Шульга.

По словам участников рынка, внедрение новых стандартов позволит решить ряд актуальных проблем, включая актуальное для Украины снижение энергопотребления.

«Согласно последним международным исследованиям, «зеленое» здание позволяет снизить потребление энергоресурсов до 40%. Кроме того, его владелец может позволить себе повысить арендные ставки до 25%, а уровень заполняемости здания, как правило, увеличивается на 23%. Кроме того, «зеленый» сертификат позволяет выделиться в глазах потенциального арендатора на фоне других предложений», - сказала менеджер по развитию бизнеса в Украине, Беларуси, Молдове и Закавказье компании «Кнауф Инсулейшн» Анна Духно.

По итогам пресс-конференции были подписаны протоколы о намерениях между UaGBC и Национальным союзом архитекторов Украины.

Справка УНИАН. «Зеленое» строительство – это совокупность подходов к проектированию, строительству и эксплуатации зданий, направленных на снижение потребления энергоресурсов и создание экологически чистой среды для проживания и работы людей.

Украинский Совет по зеленому строительству (Ukrainian Green Building Council, UaGBC) – общественная организация, которая объединяет усилия строителей и проектировщиков, консалтинговых компаний, энергетиков, экологов и юристов, работающих в сфере «зеленого» строительства. Учредителями UaGBC являются компании «Дельта Проектконсалт Украина», «Кнауф Инсулейшн Украина», ArtBuild Hotel Group, BETEN International, Drees&Sommer, а также архитектор Татьяна Эрнст.