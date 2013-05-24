Россия полностью профинансирует сербский участок «Южного потока» за 1,7 млрд евро

Москва. Российская Федерация намерена полностью профинансировать сербский участок газопровода «Южный поток», который планируется проложить в обход Украины, в размере 1,7 млрд евро.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом президент России Владимир Путин сообщил по итогам переговоров с президентом Сербии Томиславом Николичем.

«Важнейшей сферой нашего взаимодействия является энергетика, в том числе строительство «Южного потока». Начало строительства намечено на конец этого года, общий объем финансирования - и российская сторона берет это целиком на себя – 1,7 млрд евро», - сказал Путин.

В свою очередь, Николич отметил, что Сербия придает большое значение реализации проекта «Южный поток». В качестве особой поддержки реализации этого проекта Сербия приняла отдельный закон, которым строительство «Южного потока» провозглашается проектом, имеющим особое государственное значение.

Справка УНИАН. В целях диверсификации маршрутов экспортных поставок природного газа «Газпром» реализует проект строительства газопровода через акваторию Черного моря в обход территории Украины в страны Южной и Центральной Европы — «Южный поток». Для реализации сухопутной части проекта с Болгарией, Сербией, Венгрией, Грецией, Словенией и Хорватией были подписаны межправительственные соглашения.

В ноябре 2009 года была зарегистрирована совместная проектная компания South Stream Serbia AG. Доля «Газпрома» в компании составляет 51%, ГП «Сербиягаз» — 49%.

21 ноября 2011 года состоялся торжественный ввод в эксплуатацию подземного хранилища газа (ПХГ) «Банатский Двор» в Сербии. Подземное хранилище является одним из крупнейших объектов хранения газа в Юго-Восточной Европе. Активный объем хранения ПХГ составляет 450 млн куб. м газа, максимальная производительность на отбор — 5 млн куб. м в сутки.

В октябре 2012 года было принято положительное окончательное инвестиционное решение по проекту «Южный поток» на территории Сербии.

В феврале 2013 года Скупщина (парламент) Республики Сербия приняла закон «Об общественном интересе и специальных процедурах экспроприации и получении разрешительной документации в связи со строительством «Южного потока».

В марте 2013 года подписан долгосрочный контракт на поставку российского газа в Республику Сербию в объеме до 1,5 млрд куб. м газа ежегодно в течение 10 лет. Транспортировка газа будет осуществляться по существующему маршруту, а в будущем — по газопроводу «Южный поток».

В 2012 году группа «Газпром» поставила в Сербию 1,5 млрд куб. м природного газа.

Транспортировкой, распределением и хранением природного газа на территории Сербии занимается государственное предприятие «Сербиягаз».

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