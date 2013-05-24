Энергосберегающие технологии позволят снизить расходы ЖКХ на энергоресурсы на 20-25%

Переход предприятий сферы жилищно-коммунального хозяйства на энергосберегающие технологии позволит сократить их расходы на энергоресурсы на 20-25%, заявил министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Темник.

По его словам, министерство ставит целью осуществить модернизацию сферы ЖКХ за счет привлечения кредитных средств.

«Если говорить непосредственно о предложенной нами схеме перехода отрасли на энергосберегающие технологии, то она не предусматривает повышения стоимости коммунальных услуг для потребителей. Возвращение кредитов будет обеспечиваться за счет средств, которые удастся сэкономить в результате модернизации и сокращения объемов потребления энергоресурсов», - цитирует пресс-служба министерства Темника.

Как сообщал УНИАН, Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства намерено разработать общегосударственную программу по переходу предприятий жилищно-коммунального хозяйства на альтернативные виды топлива и сокращению на 50% на протяжении двух лет потребления природного газа.

В январе-апреле 2013 года Украина сократила потребление газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 7% - до 22,1 млрд кубометров с 23,7 млрд кубометров.

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