Хмельницкая АЭС будет показывать радиационное состояние в режиме он-лайн

Хмельницкая АЭС ввела отображение информации о радиационном состоянии в режиме он-лайн.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре ХАЭС, пользователи сети Интернет могут наблюдать на официальном веб-сайте атомной электростанции за радиационным состоянием и погодными условиями 30-километровой зоны наблюдения.

В сообщении отмечается, что данные беспрестанно обрабатываются на метеостанции и постах контроля автоматизированной системы контроля радиационной обстановки (АСКРО) и автоматически передаются на веб-сайт в разделы «Значения гамма-фона» и «Метеопараметры».

Отображение такой информации введено благодаря созданному специалистами станции программному продукту, позволяющему транслировать все показатели о радиационном состоянии, полученные от АСКРО.