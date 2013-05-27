Эксперт: планы по снижению закупки газа - попытка давления на Москву

Эксперт по энергетическим вопросам Александр Гудыма считает, что планы по снижению закупки газа "Нафтогазом Украины" у "Газпрома" до 18 миллиардов кубометров, определенные прогнозным балансом поступления и распределения газа на 2013 год, являются попыткой давления на Москву для снижения цены на газ.

Об этом он заявил в комментарии УНИАН для публикации «Баланс недели».

“Это план, который не имеет никакой юридической силы. Я воспринимаю эти плановые показатели как аргументы разговора с "Газпромом" – не больше и не меньше… Сейчас надо продолжать диалог с Россией. Другого варианта, как запугивать Москву сокращением потребления газа, нет. Это манипуляция цифрами. Все это делается для того, чтоб "Газпром" пошел на уступки. С одной стороны, США и ЕС давят на Россию со сланцевым газом, и Москва имеет проблемы, а тут еще и Украина добавляет сокращением закупок газ”, - заявил эксперт.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.

Согласно документу, поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

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