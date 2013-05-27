Нефть дешевеет на фоне новостей из Китая

Мировые цены на нефть уменьшаются в понедельник на фоне опасений инвесторов относительно замедления темпов роста экономики Китая после заявлений лидера страны Си Цзиньпина, сообщает ПРАЙМ.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 09.20 мск снизилась на 0,19% - до 102,45 доллара за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на легкую нефть марки WTI сократилась на 0,56% - до 93,62 доллара за баррель.

В прошлую пятницу председатель КНР заявил, что власти не будут жертвовать экологией и стимулировать рост промышленного производства. Ранее в текущем месяце министерство по защите окружающей среды отказалось выдавать одобрение проектам по строительству электростанций, работающих на угле, в ряде регионов. Кроме того, оно обязало 15 компаний, среди которых государственная Hebei Iron&Steel Group, делать выплаты за выбросы сернистого газа.