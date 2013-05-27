Первый блок Запорожской АЭС подключен к сети

На Запорожской атомной электростанции в субботу, 25 мая, был подключен к энергосети первый блок после устранения неисправностей, говорится в сообщении станции.

Согласно сообщению, энергоблок №1 был отключен от сети действием электрической защиты генератора вследствие неисправности трансформатора.

По данным НАЭК «Энергоатома», 27 мая на атомных станциях Украины в работе 11 из 15 энергоблоков.

На энергоблоке № 1 Южно-Украинской АЭС 84-е сутки капитального планового ремонта.

На энергоблоке № 4 Ривненской АЭС 44-е сутки среднего планового ремонта.

На энергоблоке № 6 Запорожской АЭС 4-е сутки капитального планового ремонта.

Энергоблок № 2 Ривненской АЭС с 19 по 31 мая находится в «горячем» резерве.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС - 4 500 МВт, Ривненской АЭС - 1 235 МВт, Южно-Украинской АЭС - 1 585 МВт, Хмельницкой АЭС - 2 010 МВт.

Как сообщал УНИАН, на Запорожской атомной электростанции в пятницу, 24 мая, действием автоматической защиты был отключен от энергосети первый блок.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.

В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.