Первая солнечная электростанция заработает на Буковине до конца года

Украинско-чешское совместное предприятие (СП) "Буковина Солар 1" намерено построить первую в Черновицкой области промышленную наземную солнечную электростанцию, сообщил директор совместного предприятия Олег Павлюк.

"Плановая мощность станции – 14 МВт. Сроки начала строительства будут зависеть от выдачи технических условий на подключение объекта к электросетям, предварительно планируем приступить в конце июля. … В любом случае, до 1 января 2014 года станция должна быть построена", – сказал Павлюк, уточнив, что новый энергообъект планируют разместить под Хотином.

По его словам, Чехию в СП представляет компания Ranon S.R.О., а финансировать строительство солнечной электростанции будут банки.

"Основная часть проекта будет профинансирована за счет кредита UniCreditBank. Предварительное решение о выделении кредита есть, окончательное будет после получения технических условий", - сказал директор СП.

Реализация проекта позволит повысить надежность энергоснабжения Хотина и близлежащих населенных пунктов, энергонезависимость района, создать новые рабочие места, увеличить доходы государственного и местных бюджетов. Работа электростанции позволит снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду, в том числе выбросы парниковых газов в атмосферу.

Весной подобная солнечная электростанция была запущена в Ивано-Франковской области.

Как сообщал УНИАН, Украина в последние два года развивает альтернативную энергетику интенсивнее, чем традиционную. По состоянию на начало мая 2013 года 94 отечественных компании эксплуатировали более 140 электростанций на возобновляемых источниках, в том числе 45 фотоэлектрических.

Установленная мощность солнечных электростанций в 2012 году возросла вдвое – до 371,6 МВт, а выработка ими электроэнергии – в 11 раз, до 333,6 млн кВт-ч. Между тем, доля солнечной электроэнергии в общем объеме ее производства по итогам прошлого года составила менее 0,2%.