Ставицкий: пока рано говорить о допуске кого-либо к управлению ГТС

На сегодняшний день преждевременно говорить о возможности допуска какой-либо компании к управлению украинской газотранспортной системой.

Об этом УНИАН заявил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий, комментируя информацию о том, что «Газпром» может быть допущен к управлению украинской ГТС.

“Первый раз слышу эту информацию. У нас переговоры ведутся, но чтобы уже кого-то допустили... Это будет все публично”, - сказал Ставицкий.

Он также подчеркнул, что пока рано говорить о доле ГТС, которая может быть передана в управление какой-либо компании.

“Я думаю, что преждевременно об этом говорить. Мы эту ситуацию прорабатываем”, - сказал Ставицкий.

Отметим, сегодня в некоторых СМИ со ссылкой на источник в украинском Министерстве энергетики и угольной промышленности появилась информация о том, что Украина готова допустить "Газпром" к участию в управлении украинского газотранспортной системой (ГТС) в обмен на снижение цены на газ для страны.

Как сообщал УНИАН, по словам Президента Виктора Януковича, Украина не исключает возможности передачи в аренду ГТС в рамках создания консорциума по ее управлению. Пока рассматривается возможность создания как двустороннего - с Россией, так и трехстороннего - с РФ и ЕС - консорциума по управлению ГТС.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1 449.

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