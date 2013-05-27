Украинский энергорынок из-за долгов может вернуться к проблемам 90-х – эксперт

На украинском энергетическом рынке может наступить серьезный кризис, если водоканалы и предприятия углепрома не погасят долги за электроэнергию.

Об этом заявил руководитель энергетических программ Центра «БОРИСФЕН ИНТЕЛ» Сергей Дяченко, комментируя нарастающий кризис неплатежей на энергорынке.

«Задолженность за электроэнергию водоканалов и шахт, а также растущие долги населения перекладываются на предприятия-производителей этой энергии. Если ситуация будет и дальше развиваться таким образом, то мы потихонечку скатимся к кризисной ситуации 90-х годов, когда генерирующие компании не имели денег даже для закупки топлива. Уровень платежей в то время составлял около 70%, из них только 20% – денежные средства, а остальное – векселя, бартер, и т.д. Тогда чуть не рухнула генерация, потому что использовались хитрые вексельные схемы. Если будут нарастать неплатежи и увеличиваться задолженности, то гипотетически мы можем вернуться к той ситуации, которую я описал», - сказал эксперт.

Как сообщалось, показатель оплаты за электроэнергию в Украине в мае является самым худшим за последние годы. За 4 месяца недополучено около 1,3 млрд грн в оплату электроэнергии, отпущенной энергоснабжающим компаниям. Средний уровень текущей оплаты производителям электроэнергии составляет лишь 21,3%.

Дяченко также отметил, что низкие тарифы на электроэнергию не позволяют модернизировать генерирующие мощности. «У нас количество оборудования, которое перешло границу физического износа, перевалило за 80%. Это 200 тыс. часов наработки – мировая цифра, при которой оборудование уже нельзя эксплуатировать. Естественно ставится вопрос о повышении тарифов», – подытожил руководитель энергетических программ Центра «БОРИСФЕН ИНТЕЛ».

Как сообщал УНИАН, производство электроэнергии в Украине, по данным Госстата, за 4 месяца сократилось на 3,4% - до 68,1 млрд кВт/ч.

Атомные электростанции, доля которых в общенациональном производстве электроэнергии составляет около 50%, за январь-апрель 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократили производство электроэнергии на 6,0% - до 29,9 млрд кВт/ч.

Тепловые электростанции сократили за этот период генерацию на 8,7% - до 32,1 млрд кВт/ч, гидроэлектростанции нарастили объем генерации на 68,3%, до 5,8 млрд кВт/ч.

Ветровые и солнечные электростанции за четыре месяца 2013 года увеличили выработку электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 125,5% - до 0,3 млрд кВт/ч.