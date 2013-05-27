Ставицкий ожидает «позитивных» договоренностей Януковича и Путина по ГТС

В Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины ожидают достижения позитивных для украинской стороны договоренностей относительно использования отечественной газотранспортной системы по итогам встречи президентов Украины и России, которая состоится в Астане (Казахстан) 29 мая т.г.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом, отвечая на вопрос агентства, сказал министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Что можно ожидать? Договоренности какие-то будут, я в этом убежден. Позитивные для нашей стороны», - сказал Ставицкий.

При этом он отметил, что в данный момент идет переговорный процесс, хотя закон о реформировании «Нафтогаза» и аренде ГТС еще не принят.

Как сообщал УНИАН, 29 мая Президент Украины Виктор Янукович намерен в Астане провести встречу с президентами России, Беларуси и Казахстана и обсудить вопрос о предоставлении Украине статуса наблюдателя в Таможенном Союзе. Ожидается подписание документа по этой теме.

В апреле в Верховную Раду был подан законопроект №2937, предлагающий внесение изменений в ряд законов Украины, в частности, о трубопроводном транспорте, и разрешение на приватизацию НАК «Нафтогаз Украины» и ее дочерних структур, а также аренду объектов магистрального трубопроводного транспорта.