Российский эксперт назвал условия, при которых Россия снизит цену на газ для Украины

Москва. Условием для снижения цены на газ для Украины является не только создание газового консорциума, но и вступление в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин сказал в ходе видеомоста Москва – Астана – Киев на тему: «Евразийская интеграция. Текущая повестка дня».

«Я так понял, что совместное владение ГТС Украины является необходимым, но недостаточным условием для снижения цен на газ. Президент России считает, что достаточным условием является еще и полноценное вступление Украины в Таможенный союз. История нас рассудит, правильно ли я понял нашего (российского) президента или нет», - сказал Жарихин, комментируя переговоры президентов Украины и России вчера в Сочи.

Эксперт считает, что это «видимо» позиция президента России.

«У нас разные башни (Кремля) – есть мнение башни, которое выражает наш посол, что для снижения цены создание консорциума достаточно, но, насколько я понял, Путин считает, что этого недостаточно».

«По идее, они должны были объявить: организуем консорциум и снижаем цены, иначе - зачем было ездить. Раз не объявили об этом, значит, Путин считает, что недостаточно консорциума для снижения цены», - сказал Жарихин.

Он подчеркнул, что интерес к Украине будет с обеих сторон – со стороны Евросоюза и Таможенного союза - только до того момента, пока Киев не примет определенное решение.

По его словам, после принятия определенного решения в Киеве интерес будет только с одной стороны, а с другой отношения усложняться со всеми вытекающими последствиями.

Как сообщал УНИАН, 26 мая в Сочи прошли переговоры Президента Украины Виктора Януковича и Президента РФ Владимира Путина.

Пресс-служба главы украинского государства сообщила, что президенты обсуждали состояние двусторонних украинско-российских отношений, а также вопрос многостороннего сотрудничества, в частности, в рамках подготовки к заседанию Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится 28-29 мая в 2013 г. в Астане (Казахстан). О чем договорились президенты, на данный момент информации нет.

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