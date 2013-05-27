Чехия заинтересована в нефтепроводе «Дружба»

Москва. Чехия заинтересована в использовании в режиме полной загрузки нефтепровода «Дружба», по которому российская нефть поставляется в страны Евросоюза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом премьер-министр Чехии Петр Нечас сказал в Москве по итогам переговоров с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

«Мы также обсуждали поставки по нефтепроводу «Дружба». Я подчеркнул, что Чешская Республика заинтересована в том, чтобы и впредь нефтепровод «Дружба» оставался одной из наших основных магистралей для доставки нефти, и его мощности полностью использовались», - сказал Нечас.

По его словам, ключевой сферой сотрудничества между Чешской Республикой и Российской Федерацией является энергетика. Он сообщил, что начиная с января текущего года Чешская Республика благодаря достройке газопровода Gazelle подсоединена к газопроводу Nord Stream. Следующее такое направление сотрудничества между Чешской Республикой и Российской Федерацией в газовой отрасли – создание подземных газохранилищ, добавил он.

Как сообщал УНИАН,Украина с января 2013 года увеличила ставку рентной платы за транспортировку нефти по украинскому участку нефтепровода «Дружба» на 17,6% - до 5,29 грн за тонну.

Украина и Азербайджан обсуждают возобновление поставок азербайджанской нефти на украинские нефтеперерабатывающие заводы и транзит азербайджанской нефти по территории Украины на рынки Европы, в том числе в Чехию, Словакию и Венгрию с использованием нефтепровода «Одесса-Броды» и системы «Дружба».

Украина предлагает Казахстану свои нефтепроводы, в частности, «Одесса-Броды» и «Дружба», для транзита нефти в страны ЕС, а также заинтересована в поставках казахстанской нефти на отечественные нефтеперерабатывающие заводы.

«Дружба» — крупнейшая в мире система магистральных нефтепроводов, по которой осуществляется поставка российской нефти в страны Евросоюза.

Маршрут нефтепровода проходит до Мозыря (Беларусь), затем разветвляется на 2 участка: северный (по территории Беларуси, Польши, Германии, Латвии и Литвы) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии и Хорватии).