На Банковой говорят, что переговоры о ГТС не связаны со статусом наблюдателя в ТС

Переговоры о модернизации украинской газотранспортной системы никоим образом не связаны с вопросом формата сотрудничества Украины с Таможенным союзом, подчеркнул на брифинге советник Президента Украины - Руководитель Главного управления по вопросам международных отношений Администрации Президента Украины Андрей Гончарук.

Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

«В связи с определенными оценками, появившимися сегодня в средствах массовой информации об увязке приобретения статуса наблюдателя в Таможенном союзе и определенных уступках по дальнейшему развитию переговорного процесса по газотранспортной системе, хотел бы сказать, что эти процессы никоим образом не связаны. Оба этих процесса двигаются параллельно, и разумеется, что оба этих процесса имеют определенные цели, которых мы хотим достичь», - сказал он во время брифинга.

Гончарук подчеркнул, что цель переговорного процесса Украины с Таможенным союзом - получение статуса наблюдателя.

Как сообщал УНИАН, власти Украины не исключают возможности передачи в аренду ГТС в рамках создания консорциума по ее управлению. Пока рассматривается возможность создания как двустороннего - с Россией, так и трехстороннего - с РФ и ЕС - консорциума по управлению ГТС.