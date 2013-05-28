Продажа более 50% украинской ГТС возможна лишь при приемлемых условиях – эксперт

Продажа более 50% акций компании, которая станет собственником украинской газотранспортной системой после реформирования НАК “Нафтогаз Украины”, иностранной компании в принципе возможна, однако этому должно предшествовать детальное изучения условий продажи.

Об этом в комментарии УНИАН заявил секретарь экспертного совета по вопросам рынка природного газа Леонид Униговский.

Напомним, министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий ранее заявил, что считает возможным “продать более половины газотранспортной системы, если это будет выгодно для государства”.

“В принципе, все зависит от условий, - отметил Униговский. - Сама по себе процедура совершенно законна и имеет право на жизнь. Все зависит от условий, на которых это будет продаваться, и каким образом все будет осуществляться. Есть актив, он может быть прибыльным при определенных условиях, если он будет загружен объемами газа. Если для этого надо продать – это один из возможных вариантов. Но при этом надо думать об условиях продажи”.

Эксперт подчеркнул, что объект в итоге должен работать под юрисдикцией украинского регулятора.

“Имеет значение, каким будет договор - что он гарантирует, каким образом будет определена организационная форма функционирования ГТС. Это все должно определяться договором купли-продажи. Этот объект должен работать под юрисдикцией нашего регулятора”, - отметил Униговский.

В свою очередь, эксперт по энергетическим вопросам Богдан Соколовский в комментарии корреспонденту УНИАН отметил, что заявление о ГТС, а также утверждение баланса газа на 2013 год связаны с ожидаемой активизацией украинско-российских газовых переговоров.

“Видимо, не случайно заявления по газу – в частности, утвержден никого ни к чему не обязывающий баланс газа – и по вопросам, причастным к нему (об отчуждении большей доли ГТС), обнародованы перед визитом Януковича к Путину. Больше в этом случае настораживает заявление относительно ГТС, мол, украинское государство «выигрывает» от того, что более половины ГТС, причем неизвестно как и кем оцененной, отдаст Кремлю. Примерно такую неправду говорит министр Ставицкий”, - отметил Соколовский.

“Уникальность нашей ГТС в первую очередь заключается в том, что она технически объединяет две функции: поставки газа внутренним потребителям, и транзит российского газа с востока на запад. Никто не планирует эти функции разделить. Россиянам несколько лет назад предлагалось построить независимый транзитный газопровод через территорию Украины, который был бы существенно дешевле, чем «Северный поток» или «Южный поток». Однако россияне определились по-своему – в пользу более дорогих «потоков»”, - заявил Соколовский.

Он подчеркнул, что, отдавая украинскую ГТС под контроль другого государства, фактически отдается под контроль вся экономика страны. “Под контроль отдается и экономика страны, и физические лица, которые пользуются газом. То есть под контроль отдается практически все государство. Следовательно, государство Украина обречено вскоре исчезнуть как независимый субъект международного права”, - заявил эксперт.

В свою очередь, директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич заявил УНИАН, что считает наиболее реальным путем привлечения средств первичное размещение акционерного капитала - IPO на западных биржах. «Речь может идти о 25-30% акций. Законопроект о реформировании «Нафтогаза» позволяет это сделать”, - отметил он.

Кроме того, эксперт отметил, что у власти есть и другой путь привлечения средств, который не предусматривает разгосударствления активов нефтегазового комплекса.

“Это опора не на внешние инвестиции, а на внутренние ресурсы. Надо прекратить выделение масштабных субсидий на энергоресурсы. Субсидии в энергетике огромные и они вредны. Они приводят к чрезмерному потреблению энергии, поглощают ресурсы госсектора, которые можно потратить в более полезных целях", - отметил он.

Напомним, по информации “Радио Свобода”, министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий считает, что Украина может позволить себе продать более половины газотранспортной системы, если права акционеров будут четко выписаны и защищены законом. "Трудно говорить за все украинское правительство, я выскажу свое мнение. Я считаю, что можно продать более половины газотранспортной системы, если это будет выгодно для государства. В Евросоюзе есть страны, в которых не стоит вопрос о 50% плюс одна акция, и государство владеет меньшей частью ГТС. Однако это не создает проблем, поскольку права каждого из миноритарных акционеров защищены", - заявил Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, согласно законопроекту №2937 от 26 апреля 2013 года, предлагается внести соответствующие изменения в ряд законов Украины, в частности, о трубопроводном транспорте, и разрешить приватизацию «Нафтогаза Украины» и его дочерних структур.

Кроме того, предлагается разрешить аренду объектов магистрального трубопроводного транспорта.

В марте компания «Бейкер Тилли Украина ЭК» (Киев) стала победителем конкурса по оценке стоимости активов украинской газотранспортной системы (ГТС).

Компания провела оценку ГТС, включая подземные хранилища газа и объекты инфраструктуры, однако ее результаты пока не обнародованы.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1 449.

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