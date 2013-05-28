«Черноморнефтегаз» сменил главу правления

Главой правления крупного украинского добытчика газа - «Черноморнефтегаз» (Симферополь, АР Крым), назначен советник главы правления НАК «Надра Украины» Сергей Головин.

Об этом говорится в сообщении «Черноморнефтегаза» в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Данное решение было принято на общих сборах акционеров компании 27 мая 2013 года.

Согласно сообщению, Головин сменил Валерия Ясюка, который днем ранее был назначен Кабинетом министров на должность заместителя главы правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины».

Как ранее сообщал УНИАН, «Черноморнефтегаз» в январе-марте 2013 года получил по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) чистый убыток в размере 391,952 млн грн, в то время как аналогичный период прошлого года компания закончила с чистой прибылью 2,54 млн грн.

Украина в 2013 году планирует стать лидером среди стран, ведущих добычу газа в бассейне Черного моря, увеличив суточную добычу газа на шельфе Черного и Азовского морей на 25% - до 5 млн куб. м с 4 млн куб. м.

В ближайшее время Украина рассчитывает подписать соглашение о разделе продукции (СРП) по Скифской площади на шельфе Черного моря.

В августе 2012 года межправительственная комиссия признала победителем конкурса по добыче углеводородов на Скифском участке Черноморского шельфа пул компаний - ExxonMobil, Shell, Petron и НАК "Надра Украины".

«Черноморнефтегаз» в 2012 году добыл на шельфе Черного и Азовского морей 1,174 млрд куб. м природного газа, что на 11,2% больше, чем в 2011 году.

Госпредприятие «Черноморнефтегаз» входит в состав НАК «Нафтогаз Украины» и специализируется на разведке и добыче нефти и газа в акватории Черного и Азовского морей.

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