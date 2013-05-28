Южная Корея приостанавливает работу четырех ядерных реакторов из-за некачественных деталей

Южная Корея во вторник приостановила работу четырех ядерных реакторов из-за выявления в них некачественных деталей, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Представители министерства энергетики страны сообщили журналистам, что выведение из эксплуатации реакторов может привести к дефициту электроэнергии в Южной Корее.

"Мы ожидали, что ситуация предстоящим летом окажется трудной, однако с закрытием сразу нескольких реакторов страна может столкнуться с беспрецедентной нехваткой электроэнергии", - заявил один из заместителей министра энергетики Республики Корея.

Согласно сообщению, южнокорейская комиссия по ядерной безопасности выявила использование в строительстве реакторов АЭС деталей с поддельными сертификатами качества.

Комиссия по ядерной безопасности приняла решение закрыть реактор на втором энергоблоке станции Кори, и реактор на первом энергоблоке станции Вольсон. А также комиссия заявила о приостановлении восстановительных работ на первом энергоблоке станции Кори, и ввела запрет на начало коммерческой эксплуатации реактора на втором блоке станции Вольсон до окончания замены всех некачественных деталей.

Также в сообщении отмечается, что никакой радиационной опасности в районе этих станции не существует.

Справка УНИАН. В Южной Корее в настоящее время работает 23 реактора АЭС, которые обеспечивают около 30% от общего объема потребления электроэнергии в стране.