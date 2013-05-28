В июне во Львове состоится Международный форум альтернативной энергетики

6-7 июня 2013 года во Львове состоится Международный форум альтернативной энергетики.

Об этом сообщает Правительственный портал со ссылкой на Львовскую областную государственную администрацию.

Отмечается, что среди ключевых вопросов, которые будут рассматриваться на форуме, - правовое регулирование реализации проектов в сфере альтернативной энергетики, роль «зеленого тарифа» в стимулировании инвестиций в проекты восстанавливаемой энергии, практические аспекты финансирования проектов в сфере восстанавливаемой энергетики, последние тенденции в области использования энергии ветра, солнца и геотермальной энергии, примеры из практики лидеров рынка в секторе восстанавливаемой энергии.

Об успешной реализации проектов в сфере восстанавливаемой энергетики, а также о новых технологиях, в частности, расскажут Зиновий Козицкий, генеральный директор ООО «Укрэнергоинвест», Вильям Бреди, генеральный директор Progeny Solar, Олег Муравйов, генеральный директор ООО «Зеленая Энергия Т», Ярослав Шпак, технический директор ООО «Эко-Оптима».