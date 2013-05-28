Польский эксперт считает завышенной оценку украинской ГТС

Варшава. Польский эксперт по энергетическим вопросам Анджей Щесняк считает завышенной оценку украинской газотранспортной системы компанией Baker Tilly в 26-29 млрд долл.

Об этом он сказал корреспонденту УНИАН в Польше во вторник, комментируя неофициальные сообщения о такой оценке.

Щесняк отметил, что украинская ГТС вместе с газовыми хранилищами могла бы стоить таких денег только в случае ежегодной транспортировки 120-140 млрд кубометров газа и сохранения действующих высоких ставок транзита.

"Это очень оптимистическая цена при большой загрузке и высоких ставках", - сказал собеседник агентства, напомнив, что объемы транспортировки российского газа через Украину упали вдвое.

Эксперт также заметил, что транспортировка российского газа через Украину обходится "Газпрому" значительно дороже, чем через Беларусь и Польшу, добавив, что украинцы продолжают повышать ставки.

Щесняк также напомнил, что белорусская газотранспортная система, исходя из последней сделки по продаже 50% пакета "Белтрансгаза", оценена в 5 млрд долл.

При этом, по его словам, "Газпром" оплатил этот пакет с премией, поскольку получил полный контроль над белорусской ГТС.

Собеседник агентства также сказал, что после российско-украинской «газовой войны» 2009 года озвучивалась цена украинской ГТС от 10 до 20 млрд долл. при необходимости многомиллиардных инвестиций в поддержку ее работоспособности.

Как сообщал УНИАН, 27 мая министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий, заявил, что компания Baker Tilly провела оценку ГТС, но ее результат будет озвучен после реформирования НАК «Нафтогаз Украины».

В то же время, в СМИ появилась информация, что украинскую ГТС оценили в 26-29 млрд долл.

Напомним, согласно законопроекту №2937 от 26 апреля 2013 года, предлагается внести соответствующие изменения в ряд законов Украины, в частности о трубопроводном транспорте, и разрешить приватизацию «Нафтогаза Украины» и его дочерних структур.

Кроме того, предлагается разрешить аренду объектов магистрального трубопроводного транспорта.

В марте 2012 года компания «Бейкер Тилли Украина ЭК» (Киев) стала победителем конкурса по оценке стоимости активов украинской газотранспортной системы (ГТС).

Компания провела оценку ГТС, включая подземные хранилища газа и объекты инфраструктуры, однако ее результаты пока не обнародованы.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Общая протяжность газопроводов (без учета новых объектов), которые эксплуатирует компания, составляет 37,1 тыс. км, в том числе магистральных газопроводов – 22,2 тыс. км и газопроводов-отводов – 14,9 тыс. км. Количество газораспределительных станций (ГРС) составляет 1 449.