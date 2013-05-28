Украина может активизировать сотрудничество с Казахстаном в энергетической сфере

Украина имеет возможность активизировать сотрудничество с Казахстаном в энергетической сфере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Астане сказал посол Украины в Казахстане Олег Демин.

Он напомнил, что в прошлом году исполнилось 20 лет со дня установления дипломатических отношений между Украиной и Казахстаном. По его словам, в последние годы произошла чрезвычайная активизация отношений.

По словам Демина, уровень товарооборота между двумя странами составляет 4,2 млрд долл. при положительном сальдо в 1 млрд долл.

Посол подчеркнул, что обе страны имеют значительный потенциал для сотрудничества, в том числе в энергетической сфере. Так, сегодня Казахстан нуждается в развитии и модернизации своих электро- и гидростанций, и украинские компании, которые производят оборудование и занимаются модернизацией, уже выигрывают соответствующие тендеры, в том числе это «Турбоатом», «Электротяжмаш», Запорожский трансформаторный завод и другие.

«Первое, на что необходимо обратить внимание наших украинских предпринимателей, это модернизация энергогенерирующего потенциала Казахстана... Казахстан уже потребляет, как говорят, тютелька в тютельку, свою электроэнергию», - сказал Демин.

«Если в целом мощность всей энергосистемы Казахстана - 20 тысяч МВт, то 4 тысячи производят те турбины, которые в свое время были поставлены из Украины. Понимаете, какие у нас возможности есть?" - отметил посол.

По словам Демина, украинская продукция является конкурентоспособной в этом секторе.