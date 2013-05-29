Нефть дешевеет на новостях об ухудшении прогнозов по ВВП Китая

Мировые цены на нефть уменьшаются в среду на фоне заявлений первого замглавы МВФ Дэвида Липтона об ухудшении прогнозов по росту китайской экономики на текущий год, свидетельствуют данные торгов, передает Прайм.

Цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil к 09.26 мск снизилась на 0,14% - до 104,08 доллара за баррель. Стоимость июльских фьючерсов на легкую нефть марки WTI сократилась на 0,24% - до 94,78 доллара за баррель.

"Китайская экономика, как ожидается, вырастет на 7,75% в текущем году", - заявил Липтон журналистам в Пекине. При этом ранее фонд сообщал о прогнозе в 8% в 2013 году и 8,2% - в будущем году. По словам Липтона, негативным фактором для экономики КНР является замедление темпов роста экспорта.

"Китайский экспорт после нескольких лет значительного увеличения сейчас теряет темпы из-за ситуации в глобальной экономике, которую мы учитываем в своих прогнозах", - добавил Липтон.

В дальнейшем динамика котировок нефти, по словам аналитиков, будет зависеть от данных по запасам сырья в США. "Посмотрим, насколько американцы готовы к путешествиям", - говорит аналитик Fat Prophets Дэвид Леннокс (David Lennox), имея в виду предстоящий сезон отпусков. По словам эксперта, рынок будет также следить за предстоящим саммитом ОПЕК.