Премьер назвал страшилкой заявление о намерении власти повысить акцизы на топливо

Премьер-министр Украины Николай Азаров назвал очередной страшилкой распространяемую представителями оппозиции информацию о том, что власть планирует повысить акцизы на нефтепродукты.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время вступительного слова на заседании правительства.

Премьер отметил, что общество далеко не всегда правдиво информируют, а граждан часто пугают «тайными злоумышленными планами власти», в частности, о повышении тарифов. «Последняя страшилка — это повышение акцизов на горючее... Я скажу сразу по поводу всех провокационных информационных выбросов: доверять нужно только официальной информации правительства, за эту информацию мы несем персональную ответственность в отличие от того, что иногда размещается на страницах газет в информационных материалах”, - сказал премьер.

По его словам, и планы, и решения, и действия правительства являются открытыми и обсуждаются с экспертами, общественными организациями и участниками рынка, особенно когда речь идет о чувствительных для людей вопросах.

“Поэтому наши люди, когда речь идет о правительственной политике, должны ориентироваться не на дискуссии и личные мнения, тем более не на слухи и политические провокации, а на вполне доступную официальную информацию и комментарии. При случае отмечаю, что если где-то на местах возникает зуд относительно повышения тарифов, нужно использовать власть и останавливать таких энтузиастов”, - подчеркнул Азаров.

Как сообщал УНИАН, согласно сообщению, размещенному на официальном сайте Министерства финансов, правительство Украины пока не принимало никаких окончательных решений о поэтапном повышении акцизов на нефтепродукты, продиктованных необходимостью поиска дополнительных источников финансирования дорожных работ и поддержания дорожного хозяйства Украины в надлежащем состоянии.

Напомним, в марте премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что каждый автовладелец уплачивает 992 грн акцизного налога в год на строительство дорог, за которые можно осуществить ямочный ремонт примерно 5 кв. м дороги, капитальный ремонт - примерно 1,5 кв. м или построить примерно 2,5 см дороги первой категории.

В апреле министр инфраструктуры Владимир Козак заявил о том, что Мининфраструктуры готово подать на рассмотрения правительства и парламента законопроект о повышении акциза на топливо, который на сегодняшний день остается одним из самых низких в Европе. Однако позднее в Мининфраструктуры уточнили, что проект закона является лишь одним из возможных решений вопроса привлечения дополнительных средств для развития автомобильных дорог страны, но отнюдь не единственным.

Акциз на нефтепродукты был введен в 2011 году, до этого действовал транспортный сбор с каждого автовладельца.

Справка УНИАН. С 1 января 2012 года в Украине базовая ставка акциза для бензинов составляет 198 евро за тонну, для дизтоплива с содержанием серы до 0,2% – 98 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы от 0,035% до 0,2% – 75 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы от 0,005% до 0,035% – 68 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы до 0,005% – 46 евро за тонну.