Кабмин пока не принял решения о поэтапном повышении акцизов не нефтепродукты

Правительство Украины пока не принимало никаких окончательных решений о поэтапном повышении акцизов на нефтепродукты, продиктованных необходимостью поиска дополнительных источников финансирования дорожных работ и поддержания дорожного хозяйства Украины в надлежащем состоянии.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов, размещенном на официальном сайте министерства.

«Сегодня в средствах массовой информации ведется много дискуссий вокруг вопроса повышения акциза на нефтепродукты. Неудовлетворительное состояние украинских дорог требует немедленного вмешательства со стороны правительства. Вместе с тем, предложения Министерства инфраструктуры (относительно поэтапного повышения на нефтепродукты - УНИАН) находится на рассмотрении в Министерстве финансов. Никаких решений по этому законопроекту ни Министерством финансов, ни правительством на сегодня не принято», - говорится в сообщении.

При этом в Минфине отмечают, что министерство всегда придерживается позиции взвешенного подхода к изменению ставок налогов и акцизов. «Изменение налоговой нагрузки на одну из отраслей экономики требует всестороннего изучения влияния принятия такого решения на состояние других отраслей, на покупательную способность потребителей, динамику «теневого» рынка и на объем поступлений в государственный бюджет. Таким образом, вопрос увеличения ставок акцизного налога на топливо требует тщательного и длительного анализа последствий, что исключает рассмотрение этого вопроса в ближайшей перспективе», - подчеркивают в Минфине.

Как сообщал УНИАН, в марте премьер-министр Украины Николай Азаров заявлял, что каждый автовладелец уплачивает 992 грн акцизного налога в год на строительство дорог, за которые можно осуществить ямочный ремонт примерно 5 кв. м дороги, капитальный ремонт - примерно 1,5 кв. м или построить примерно 2,5 см дороги первой категории.

В апреле министр инфраструктуры Владимир Козак заявил о том, что Мининфраструктуры готово подать на рассмотрения правительства и парламента законопроект о повышении акциза на топливо, который на сегодняшний день остается одним из самых низких в Европе. Однако позднее в Мининфраструктуры уточнили, что проект закона является лишь одним из возможных решений вопроса привлечения дополнительных средств для развития автомобильных дорог страны, но отнюдь не единственным.

Акциз на нефтепродукты был введен в 2011 году, до этого действовал транспортный сбор с каждого автовладельца.

Справка УНИАН. С 1 января 2012 года в Украине базовая ставка акциза для бензинов составляет 198 евро за тонну, для дизтоплива с содержанием серы до 0,2% – 98 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы от 0,035% до 0,2% – 75 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы от 0,005% до 0,035% – 68 евро за тонну, дизтоплива с содержанием серы до 0,005% – 46 евро за тонну.