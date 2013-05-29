Украина рассчитывает получить предоплату от «Газпрома» за транзит газа

Украина рассчитывает получить предоплату от российской компании «Газпром» за транзит газа, который будет осуществлен через территорию Украины в страны Европы в 2013 году.

Об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий, отвечая на вопрос УНИАН, намерена ли Украина договориться с «Газпромом» о предоплате за транзит газа.

«Такое в планах есть», - сказал Ставицкий.

При этом он не уточнил, в каком размере может быть осуществлена предоплата.

«Сейчас специалисты считают. Группа во главе с председателем «Нафтогаза» сейчас находится в Москве. Он (глава «Нафтогаза» Евгений Бакулин — УНИАН) сегодня возвращается, и завтра мы сможем прокомментировать», - сказал Ставицкий.

Как сообщал УНИАН,транзит российского газа через территорию Украины в страны Евросоюза в январе-апреле 2013 года сократился на 18,17% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 25,211 млрд куб. м.

При этом в апреле транзит газа сократился до 5,775 млрд куб. м по сравнению с 6,595 млрд куб. м в марте т.г.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий прогнозировал объем транзита газа через территорию Украины в страны ЕС в 2013 году на уровне 2012 года.

Транзит газа из РФ по итогам 2012 года составил 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя за 2011 год.

Справка УНИАН. Транзит газа по территории Украины осуществляет дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз», являющаяся оператором национальной газотранспортной системы. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.