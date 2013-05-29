ДТЭК не планирует доразмещение евробондов в 2013 году

Крупнейший частный энергетический холдинг Украины ДТЭК, входящий в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», не планирует доразмещать евробонды в 2013 году.

Об этом сегодня на пресс-конференции, отвечая на вопрос УНИАН, сообщил исполнительный директор ДТЭК Юрий Рыженков.

«У нас прошел выпуск (еврооблигаций — УНИАН) достаточно успешный. По довыпуску: мы не планируем в этом году, мы уже сделали и сам выпуск, он был на 600 млн долл., после этого довыпуск на 150 млн, поэтому на сегодня, я думаю, что достаточно», - сказал он.

Как ранее сообщал УНИАН, в конце марта 2013 года ДТЭК разместил на рынке пятилетние евробонды на 600 млн долларов США. Купон по выпущенным компанией DTEK Finance PLC облигациям с погашением в апреле 2018 года составил 7,875%.

В конце апреля 2013 года ДТЭК провел доразмещение пятилетних евробондов на 150 млн долларов США. Доходность по этим долговым бумагам установлена эмитентом на уровне 7,875%.

ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову.