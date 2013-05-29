Шахтеры могут остаться без заработной платы — профсоюзы

Рост задолженности водоканалов перед энергетиками может привести к несвоевременным расчетам за уголь генерирующих компаний, в результате чего шахтеры не смогут своевременно получить заработную плату.

Об этом заявил председатель Профсоюза работников угольной промышленности Виктор Турманов на съезде профсоюзов углепрома в Киеве.

«Задолженность водоканалов перед энергетиками составляет порядка 3 млрд грн. В государственный бюджет 2013 года не заложены госдотации на погашение разницы в тарифах, поэтому предприятия не рассчитываются за использованную энергию и тепло», — сказал он.

Предприятия по водоснабжению снизили текущую оплату поставок электроэнергии до 10%. За январь-апрель 2013 года их долги перед энергетиками возросли на 830 млн грн — до 3,3 млрд грн.

По словам В.Турманова, профсоюзы обсуждают с правительством пути решения вопроса по задолженности водоканалов. «ПРУП ведет переговоры с Министерством финансов, чтобы при пересмотре госбюджета обязательно были предусмотрены средства для дотаций водоканалам. Тогда они рассчитаются с энергетиками, а те — с шахтами. Водоканалы должны получить деньги, поскольку идет цепная реакция: если энергетики не получают денег сегодня — завтра шахтеры могут остаться без заработной платы», — подчеркнул Турманов.

Профсоюзный лидер выразил надежду, что правительство пересмотрит госбюджет по итогам I квартала 2013 года и найдет средства для погашения разницы в тарифах на воду и тепло.

«Сейчас главная задача — пополнить бюджет угольщиков. Потому что уже выбираются средства, запланированные для госдотаций шахтам на 4-й квартал этого года, и направляются на текущие платежи по заработной плате. Для того, чтобы после Дня шахтера у нас также стабильно платилась зарплата, угольщикам надо 5,5 млрд грн предусмотреть в госбюджете. Пока же в бюджете угольщиков образовалась дырка», — подытожил Турманов.