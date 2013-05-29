Кабмин уволил первого заместителя главы правления НАК "Надра Украины"

Кабинет министров уволил Сергея Головина с должности первого заместителя главы правления НАК "Надра Украины".

Как сообщила журналистам министр Кабинета министров Елена Лукаш, соответствующее распоряжение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

По ее словам, Головин уволен по собственному желанию.

Напомним, Головин был назначен первым заместителем председателя правления НАК "Надра Украины" в июне 2012 года.

Справка УНИАН. НАК "Надра Украины" создана в соответствии с указом Президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.