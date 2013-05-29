Украина предупредила Россию о снижении закупок газа при нынешних ценах на него

Астана. Украина предупредила Россию, что при существующих ценах на газ будет снижать его закупку, заявил вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко в интервью журналистам в Астане в среду, 29 мая.

Как передает корреспондент УНИАН, он, в частности, отметил: «Мы четко и ясно предупредили российских коллег, что при существующей цене на газ мы будем снижать его потребление, а значит и закупки».

Отвечая на вопрос, существуют ли какие-то договоренности о снижении цены на газ, может ли об этом свидетельствовать то, что Украина снизила объемы закупки и составление баланса, Бойко сказал, что это означает лишь то, что при составление баланса газа Украина выходит из своих государственных интересов.

«Мы будем закупать газа столько, сколько можно, с учетом того, что часть газа мы меняем на уголь», - сказал вице-премьер.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины 23 мая утвердил прогнозный баланс поступления и распределения природного газа в Украине на 2013 год с объемом импорта 27,3 млрд куб. м.

Согласно документу, поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании "Газпром" составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

Также в документе сказано, что в 2013 году добыча природного газа запланирована в объеме 22,049 млрд куб. м. Общий баланс газа на 2013 год составляет 60,06 млрд куб м.

Напомним, что в феврале Украина существенно сократила закупку газа в Российской Федерации, вследствие чего размер оплаты за газ существенно сократился - до 162 млн долл., в то время как в феврале 2012 года НАК «Нафтогаз Украины» заплатил «Газпрому» 1,3 млрд долл. В марте текущего года Украина сократила закупки газа в России из-за нерешенности вопроса о снижении цены на газ.

Средняя цена на импортный газ для Украины в апреле 2013 года уменьшилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,36% - до 415,12 долл. за 1 тыс. куб. м с 416,6 долл.

Цена российского природного газа для компании «Нафтогаз Украина» в первом квартале 2013 года с учетом скидки составляет более 406 долларов США за тыс. куб. м.

В 2012 году цена российского газа для «Нафтогаза» составляла: в первом квартале - около 416 долл. за 1 тыс. куб. м, во втором квартале - 425 долл., в третьем - 426 долл., в четвертом - около 430 долларов за 1 тыс. куб. м.

Среднегодовая цена на российский газ, заложенная в Государственном бюджете на 2013 год, составляет 421 долл. за тысячу кубометров.

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